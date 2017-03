Debutantenbal, een avond voor iedereen die wil weten hoe de literaire wereld werkt.

Voor iedereen die meer wilde weten over hoe het is om schrijver te zijn en hoe de literaire wereld werkt was daar 18 maart het Debutantenbal 2017 in De Balie. Het thema van deze editie was ’grenzeloos’. Valt film, spoken word en toneel ook onder literatuur? Zowel reeds gevestigde namen als debuterende schrijvers vertelden over hun werk, over de relatie met hun redacteur of over hun eerste pogingen tot het schrijverschap. Op die zelfde avond werd ook de Editio Debutantenprijs uitgereikt en werd tevens de longlist voor de ANV Debutantenprijs 2016 bekend gemaakt.



Hieronder het programma zoals aangekondigd op de website van De Balie:



Debuteren voor dummies



Tijdens dit programma gaan we op zoek naar wat debuteren inhoudt. Redacteur en debutant gaan met elkaar in gesprek over hoe een boek tot stand komt, het debuteren en de debutant. Het programma zal gaan over debuteren in een brede zin van het woord: debuteren met een toneeltekst, in de poëzie of met een klassieke roman. Met tips van jonge debutanten en hun redacteuren.O.a. met Jente Posthuma en Jelte Nieuwenhuis, Simone Atangana Bekono, Maartje Smits en Manon Uphof.

De nieuwe schrijver?

Veel schrijvers schrijven niet meer alleen literatuur, maar ook andere dingen, zoals scenario’s of toneelteksten. Hun werk verschijnt niet slechts in boeken, maar ook op schermen. Hoe kiest de schrijver een vorm voor zijn verhaal? Hoe verhouden de verschillende disciplines zich tot elkaar? Is de nieuwe schrijver een alleskunner? Wat zegt dit over de status van het klassieke, papieren boek en de literatuur? O.a. met Hanna Bervoets, Willem Bosch, Christine Otten en Nazmiye Oral.

Vijftig tinten schrijvers

De Nederlandse literatuur anno 2017: een domein van jonge mensen of beroemdheden die verhalen over zichzelf schrijven? Of is het juist een bloeiend veld waarin ruimte is voor experiment, vernieuwing en verschillende verhalen en geluiden? Jasper Henderson, Abdelkader Benali, Arjen Fortuin, Jamal Ouariachi en Jeroen Vullings gaan o.a. in gesprek over debuteren als je niet jong bent en uit de randstad komt en of uitgevers nog risico’s nemen.

Uitreiking Debutantenprijs en bekendmaking longlist ANV Debutantenprijs 2016

De Editio Debutantenprijs bestaat uit een publieks- en een vakjuryprijs. De vakjury maakt aan het einde van de avond bekend wie hun winnaar is. Het Algemeen-Nederlands Verbond is de nieuwe sponsor van de Debutantenschrijfwedstrijd en het Debutantenbal. Zij zijn ook de hoofdsponsor van een andere Debutantenprijs, namelijk die voor het beste gepubliceerde debuut van het afgelopen jaar, die wordt georganiseerd door de stichting DordtLiterair. Tijdens het Debutantenbal wordt de definitieve longlist van deze prijs bekendgemaakt.

Opening en afsluiting

Waar de avond geopend werd met een optreden Joost van Kersbergen en Jörgen Gario (zie foto bovenaan) was Gerson Main de afsluiter van het evenement.