Sakura en selfies

Genieten van de natuur tijdens het prachtige lente weer. Dat kan nu in het Bloesempark in het Amsterdamse Bos. De kersenbomen die geschonken zijn door de Japanse vrouwenvereniging in Nederland staan op dit moment in bloei. In 2000 schonk de Japan Women’s Club (JWC) de 400 kersenbomen aan Amstelveen. Iedere boom heeft een naam: 200 bomen hebben een Japanse vrouwennaam, 200 bomen hebben een Nederlandse vrouwennaam.

Onder de bezoekers van het park bevinden zich veel expats uit de Japanse gemeenschap, met mobieltjes en camera’s worden selfies gemaakt en wordt het natuurverschijnsel vastgelegd.

De kersenbloesem (‘Sakura’) staat bij de Japanners voor een nieuw begin, maar verwijst tegelijkertijd naar de vergankelijkheid van het leven.

De duur van het in bloei staan is afhankelijk van de weersomstandigheden voor de komende tijd. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, droog en niet te koud kunnen de bomen wel een paar weken in bloei staan. Echter wanneer het regent en waait is de bloeiperiode veel sneller voorbij.

Informatie verkregen via de site van de gemeente Amsterdam