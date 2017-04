Amsterdam door de ogen van Jan Rothuizen

Velen kennen beeldend kunstenaar Jan Rothuizen van zijn tekeningen die iedere maand in De Volkskrant verschijnen. Een aantal van deze tekeningen zijn weer gebundeld in zijn wellicht bekendste boek De zachte Atlas van Amsterdam welke jaarlijks wordt herdrukt. Voor de presentatie van zijn nieuwste boek Veranderstad Amsterdam was er in http://www.debalie.nl het programma ”Amsterdam door de ogen van Jan Rothuizen” waarbij De Balie voor één keer werd getransformeerd naar de atelierruimte van Jan Rothuizen. Rothuizen vertelde het publiek tijdens de avond waardoor hij geïnspireerd raakt en hoe zijn tekeningen tot stand komen.

Diezelfde avond was er de presentatie van De ‘open kaart’ van Amsterdam naar een idee van Jan Rothuizen en daarna ontwikkeld door ontwerper Rogier Klomp.

De open kaart van Amsterdam is een Judgemental map, een kaart waar alles samen moet komen, waar iedereen aan mee kan doen en waar gestemd wordt over wat mensen vinden wat er op de kaart moet komen te staan.

Ga voor de De ‘open kaart’ van Amsterdam naar: http://deopenkaartvanamsterdam.janrothuizen.nl/

Aan het einde van de avond mocht volkszanger Harry Slinger (drukwerk) het eerste exemplaar van Veranderstad Amsterdam in ontvangst nemen.

Volgens Slinger die na ontvangst van het boek zich genoodzaakt voelde een speech te houden zit er in de tekeningen van Jan een heel verhaal terwijl je naar de Nachtwacht alleen maar kan kijken.

Na deze vergelijking sloot de Amsterdamse zanger de avond af met het lied Hee Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd.

Na afloop was er nog een signeersessie waar de bezoekers die tot aanschaf van het boek waren overgegaan hun exemplaar direct door Rothuizen konden laten signeren.

Veranderstad Amsterdam wordt uitgegeven door: https://www.nieuwamsterdam.nl/auteurs/jan-rothuizen