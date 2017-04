Management-boekengala in beeld

Op dinsdag 18 april vertrok ik voor Managementboek naar de Prodentfabriek te Amersfoort om daar een evenement te fotograferen. De bekendmaking van het Managementboek van het Jaar vond daar plaats tijdens het altijd weer feestelijke Managementboekengala.

Hoewel het om de inmiddels 15e editie van de prijs ging, was het de eerste keer dat men Amersfoort aandeed. Vorige editie’s vonden altijd plaats in De Rode Hoed te Amsterdam, met uitzondering van verleden jaar toen de feestelijke avond gevierd werd op de ss Rotterdam. De Rode Hoed en de ss Rotterdam zijn fotogenieke locaties, wat het voor een fotograaf prettig werken maakt, maar bij een fabriekshal moet je altijd maar afwachten wat je aantreft.

De hal van de Prodentfabriek bleek voor deze avond prachtig aangekleed en de sfeer was geweldig. Technisch gezien was het voor mij als fotograaf echter wel een uitdaging. De ruimte was uitgelicht in allerlei verschillende kleuren. Daardoor loop je al snel het risico dat de gasten met te rode of paarse hoofden op de foto komen te staan. Natuurlijk mag er soms best wel een kleurzweempje in het beeld om de sfeer weer te geven, maar dan wel met mate.

Van de genomineerde schrijvers voor het Managementboek van het Jaar 2017 werd Gijs van Wulfen met het boek Het Innovatiedoolhof de winnaar.

Het boek dat bij alle managers, of ze nu werken voor de overheid of in het bedrijfsleven, de deur naar een nieuwe tijd open zet. Het boek dat door zijn interdisciplinaire aanpak de tijdgeest van innovatie, vernieuwing en transformatie weerspiegelt. Het boek dat inspiratie en praktische tips geeft aan managers die worstelen met dagelijkse vraagstukken als hoe je vernieuwend kunt worden en blijven.

.–

aldus de jury.

