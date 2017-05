Fotoreportage European Press Prize 2017.

De European Press Prize 2017 heeft dit jaar verrassende winnaars opgeleverd. Voor het eerst in de geschiedenis van de prijs was er een Nederlands succes, Christiaan Triebert won de Innovation Award met zijn verhaal over de Turkse Coup. Verder ging de Investigative Award niet zoals verwacht naar Pulitzer Prize-winnaar Panama Papers maar kreeg The Serbian Centre for Investigative Journalism deze toonaangevende prijs toegewezen voor hun onderzoek naar vergeten corruptiezaken.

De Special Award voor uitmuntende journalistiek is de hoofdprijs en overstijgt daarmee de overige categorieën. Dit jaar werd de prijs gewonnen door Irina Tacu, webredacteur bij Decat o Revista in Roemenië. Ze was lid van het team dat berichte over de rampzalige brand in de ‘Colectiv’ discotheek in Boekarest.

De Ierse Fintan O’Toole ( The Guardian en The Irish Times ) won met een serie artikelen over de Brexit de Commentator Award.

De Distinguished Writing Award leverde deze editie twee winnaars op, Felix Hutt van Stern en Dialika Neufeld én Claas Relotius van Der Spiegel delen de prijs voor hun verhalen over de vluchtelingen die naar Europa komen.

Een groep studenten met 11 verschillende nationaliteiten kreeg vooraf aan de uitreiking een masterclass met de titel “Journalism under fire” van Fintan O’Toole en Gideon Rachman.

Aankomst en ontvangst.

Voorafgaande aan de bekendmaking van de prijswinnaars was er eerst nog een borrel.

Uitreiking van de Awards.

Fotograaf gezocht, als u ook een prijsuitreiking wilt laten fotograferen neem dan gerust contact met mij op. Ik vertel u graag over de mogelijkheden. #Evenementenfotografie