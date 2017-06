Kleine fotoreportage’s voor Axon Lawyers

Niet iedere organisatie of bedrijf wil wanneer er een evenement georganiseerd wordt daar de hele dag een fotograaf bij hebben. Maar wanneer je een presentatie hebt of een jubileum met zakenrelaties wilt vieren is het zonde om daar achteraf helemaal geen goede foto’s van te hebben. Een mogelijkheid is dan om een gedeelte van de dag te laten fotograferen, een kleine sfeerreportage, waarmee u als bedrijf later toch de beschikking hebt over professionele foto’s die u kunt inzetten voor vele communicatie doeleinden. Voor vragen over deze kleine fotoreportages op maat kunt u gerust even contact met mij opnemen.

De afgelopen tijd heb ik bijvoorbeeld voor Axon Lawyers twee keer zo’n kleine reportage gemaakt. De eerste keer was dat vanwege het vijfjarig bestaan van het advocatenkantoor wat gevierd werd in een evenemententent die voor de gelegenheid tegen het kantoor was aangebouwd, de keer daarna ging het om een presentatie van het kantoor waarvoor men uitgeweken was naar Pakhuis de Zwijger. Beide keren was er over van tevoren overleg over wat men wilde met de fotografie, voor beide evenementen ben ik voor twee uur ingehuurd wat voldoende fotomateriaal opleverde om de sfeer van de dag weer te geven. Een impressie van deze reportages vindt u hieronder.