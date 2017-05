Fotograferen, sfeerreportage eerste leden-event BrightPensioen

Voor BrightPensioen fotografeerde ik hun eerste leden-event. De leden zijn tevens mede-eigenaar en met de sfeerreportage over deze dag wilde BrightPensioen ondermeer de betrokkenheid van haar leden laten zien. Verschillende sprekers waren uitgenodigd om onder de leiding van moderator Rene de Monchy hun verhaal te vertellen.

Voor het event waren zo’n vijftig Brighters uitgeweken naar het Amsterdamse Hotel Arena in oost.

Het evenement was goed voorbereid en men had er alles aan gedaan om er een succesvolle dag van te maken. Daarbij hoorde ook het inhuren van een professionele fotograaf wat altijd een goede keuze is. Bij het fotograferen van een evenement word je als fotograaf altijd weer geconfronteerd met zaken waar een ander nooit aan denkt. Tijdens deze opdracht waren het de moeilijke lichtomstandigheden, door de glazenwand van de zaal in de buiten muur kwam keihard daglicht de zaal in wat veel aanpassingen vergde om de opdrachtgever van goede foto’s te voorzien. De foto’s zijn inmiddels met veel enthousiasme door de opdrachtgever ontvangen en direct voor meerdere communicatie uitingen gebruikt.