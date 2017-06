Een avond met Frans de Waal in de Amsterdamse Stadsschouwburg

Chimpansees plannen vooruit. Olifanten hebben zelfbewustzijn. Octopussen gebruiken kokosnoten als gereedschap. Dieren zijn vaak veel slimmer dan we denken.

Maar hoe menselijk zijn dieren? En hoe dierlijk zijn mensen? In een speciale editie van het De Balie-programma Wat Maakt ons Mens neemt wereldberoemd primatoloog en etholoog Frans de Waal ons mee langs de spannendste ontwikkelingen bij dieren én geeft hij daarmee een heel ander beeld van de mens: een bezinning op de vraag of menselijke intelligentie wel langer de standaard is. Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?

Emeritus hoogleraar neuropsychologie Herman Kolk gaat na het college van De Waal onder leiding van Balie-redacteur Tim Wagemakers het gesprek aan met Frans de Waal. Bestaat de vrije wil bij mensen… en in het dierenrijk? Theatermaker en stand-up filosoof Laura van Dolron sluit de avond af.

Frans de Waal is een vooraanstaand primatoloog en etholoog. Hij is als hoogleraar verbonden de afdeling psychologie van Emory University in Atlanta (VS) en de universiteit Utrecht. De Waal is auteur van een reeks wereldberoemde boeken over het gedrag van mensapen, waarvan sommige vertaald in meer dan twintig talen. Vorig jaar verscheen zijn boek Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? waarin hij pleit voor een andere houding ten aanzien van de intelligentie van dieren.

Tekst: De Balie