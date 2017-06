Fotoreportage Inclusive Cities

Inclusive Cities is een programma verdeelt over twee avonden in De Balie waarin het gaat over de rol van architectuur in het creëren van inclusieve steden. De Balie en architect Arna Mackic onderzoeken tijdens de eerste avond vraagstukken zoals wederopbouw van door oorlog verwoeste landen, de tweede avond wordt er gekeken naar de relatie van in en uitsluiting tussen geschiedenis, identiteit, en mechanismen vanuit de architectuur.

Tijdens de twee avonden werden de volgende gasten uitgenodigd: Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Zweedse directeur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Qaisar Mahmood, Jennifer Tosch oprichter van de Black Heritage Tour in Amsterdam, Brussel en New York, Aart Oxenaar ,directeur Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam, architect Afaina de Jong, Mohamed al Mufti, Syrische architect, kunstenaar en musicus, Bengin Dawod, architect en stadsontwikkelaar.

Het programma tijdens de eerste avond met de programma titel, Rebuilding collective identities after the war, werd gepresenteerd door journalist Chris Keulemans. De tweede avond, Shared cultural heritage in segregated cities, werd gepresenteerd door programmamaker Mirthe Frese.

De decors voor deze avonden zijn ontworpen door Arna Mackic.

Als fotograaf werd ik gevraagd om van deze avonden een sfeerimpressie te maken.