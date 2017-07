Operatie Interview is maandelijkse programma in De Balie waarin het vraaggesprek ontleed wordt. Eén hoofdgast wordt achter elkaar geïnterviewd door drie verschillende interviewers. Het publiek weet naar welke antwoorden de interviewers vissen daar dit van tevoren is besproken. De hoofdgast weet niet wie hij tegenover zich krijgt en zit van te voren volledig geïsoleerd achter een scherm met een kop telefoon op wanneer de interviewers aan moderator Martijn de Greve en het publiek vertellen waar zij het over willen hebben. In het eerste seizoen deden de volgende gasten mee, burgemeester Eberhard van der Laan, beeldend kunstenaar Rob Scholte, Sylvana Simons, president-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, Paul de Leeuw en Neelie Kroes.