Concentratiekamp Mauthausen.

Concentratiekamp Mauthausen werd in 1938 vlak na de Anschluss in gebruik genomen door de Nazi’s . In het begin werden met name politieke – gevangenen naar het kamp verbannen. De gevangenen werden hier door de SS-onderneming “Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH” onder meer te werk gesteld in de naast het kamp gelegen steengroeve. Vanwege het strenge regime kwamen veel gevangenen daar om het leven. Berucht is de 186 treden tellende Trap Des Doods die naar de steengroeve leidt en waar de gevangen werden gedwongen om brokken steen van zo’n 40 tot 50 kilo via deze trap naar boven te schouwen. Naast de vele mensen die in de steengroeve bezweken werden de gevangen vergast, doodgeslagen, doodgeschoten of door injecties vermoord. Van de ruim 190.000 mensen die tussen augustus 1938 en mei 1945 naar Mauthausen en de nevenkampen werden gedeporteerd overleefden volgens schatting minimaal 94.000 gevangenen de verschrikkingen niet. Onder de slachtoffers waren zo’n 1600 Nederlanders.

Op 5 mei 1945 arriveerden de Amerikanen en bevrijdden het kamp. Nadien werd het kamp nog even door de Russen gebruikt om er hun soldaten te huisvesten waarna het kamp in 1947 weer aan Oostenrijk werd teruggegeven waarbij de Oostenrijkers verplicht werden het kamp open te stellen voor bezoekers opdat wat er in Mauthausen tijdens de oorlog gebeurd was niet vergeten zou worden.

Inmiddels zijn er een hoop barakken verdwenen en zijn er gebouwen bijgebouwd om de bezoekers te ontvangen maar nog steeds krijg je bij een bezoek aan de gedenkplaats een goed beeld over hoe het kamp er tijdens de tweede wereldoorlog uitgezien moet hebben en hoe vreselijk het eraan toeging.