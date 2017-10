Ontbijten met Judith Herzberg

Op zondagochtend 10 september werd in De Balie de poëzie van Judith Herzberg gevierd en ging men in gesprek over haar werk. Tijdens het ontbijt werden er gedichten van Herzberg voorgedragen door acteurs Kees Hulst en Annette Kouwenhoven. Patrick Duijtshoff en Rosa Asbreuk van De Theatertroep, het gezelschap waarmee Herzberg regelmatig samenwerkt, vertelden verder nog over haar werk, evenals dichter K. Michel.