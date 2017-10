Scenefoto’s Ieorg Idur, naar het boek van Roald Dahl

Thaterfotografie. Voor de nieuwe voorstelling Ieorg Idur van toneelgroep Unieke Zaken mocht ik de scenefoto’s fotograferen van de toneelvoorstelling Ieorg Idur.

Meesterverteller Roald Dahl schreef in 1990 Ieorg Idur, het laatste boek dat tijdens zijn leven uitgegeven werd. Dit ontwapenende verhaal overliefde hebben we bewerkt tot een levend prentenboek: vol humor, muziek, toverspreuken en… schildpadden.

Meneer Hoppe is een rustige man. Hij woont al jaren alleen, is dol op tuinieren en klussen. Naast hem woont de flamboyante mevrouw Zilver met haar huisschildpad Rudi. Meneer Hoppe is heimelijk verliefd op zijn buurvrouw, maar durft dat niet hardop te zeggen…

Als mevrouw Zilver hem vertelt dat Rudi maar niet wil groeien, grijpt meneer Hoppe zijn kans. Hij verzint een plan – even briljant als krankzinnig – en probeert daarmee het hart van mevrouw Zilver te winnen.

#theaterfotografie #toneelfotografie #theaterfotograaf