Scenefoto’s van de theatervoorstelling DE-APART-HATE tijdens Afrovibes.

Wim Bossema schreef er het volgende over in de Volkskrant:

Overweldigende aanwezigheid

‘De-apart-hate’ is de geruchtmakende dansvoorstelling van de Zuid-Afrikaanse choreograaf en danseres Mamela Nyamza, vooral omdat zijn danst met een bijbel geklemd tussen haar dijen. Zij zet dan weer de rol van de kerk bij onderdrukking van vrouwen en homoseksuelen in de schijnwerper. Haar danspartner Aphiwe Livi balanceert predikend op een bank in regenboogkleuren die een wipwap blijkt. Toch domineert Mamela Nyamza de show. Ook als ze weinig doet – de zaal inloopt, over het podium schuivelt, alleen met haar heupen op de muziek danst – is haar aanwezigheid overweldigend. Dat alleen al.

