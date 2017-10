Congresfotografie in opdracht van VPNG

Op 5 oktober 2017 vierde de Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten haar vijfjarig lustrum tijdens het jaarcongres wat werd gehouden in Het Drijvend Paviljoen te Rotterdam. Van de VPNG kreeg ik de opdracht voor het fotograferen van een sfeerreportage over deze dag.

De ochtend begon met een aantal sprekers voor deze dag waaronder Joris Luyendijk, Bowine Wijffels en Farid Tarbarki.

In middag waren er een aantal rondleidingen door Rotterdam waaronder over de Kop van Zuid. De gasten werden meegenomen door een Rotterdamse collega die van alles vertelde over de projecten die de gemeente daar gerealiseerd had .

Uiteindelijk werd de dag afgesloten door oud Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk met een drumworkshop.

