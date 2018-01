COMPUTER SAYS NO

Hieronder een berichtje dat ik 14 januari op FaceBook poste na aanleiding van het overlijden van de fotograaf David van ’t Veen en wat na een paar minuten weer verwijderd werd. Dit omdat deze post zo meldt FB naaktbeelden lijkt te bevatten, wat in strijd zou zijn met de richtlijnen voor deze community. Via een link op mijn fb timeline naar deze blog is het hierbij alsnog mogelijk om de gewraakte foto te tonen die ik bij dit bericht had geplaatst, een foto die toen diende als studiemateriaal en nu als illustratie:

Gisteren bereikte mij het verdrietige bericht dat David van ’t Veen op 4 januari van dit jaar onverwacht is overleden. David was naast fotograaf ook docent aan de kunstacademie AKI te Enschede. Voor sommige van de studenten was hij een fantastische docent terwijl anderen niks van hem moesten hebben. Een grote ruige Twentenaar die grof in de bek kon zijn en die ’s ochtends bij binnenkomst in zijn studio alwaar hij ook doceerde je meteen een beugel Grolsch in de hand duwde. Twentse gastvrijheid op zijn Davids zeg maar en ik vond dat heerlijk. Zelf heb ik David door de jaren heen leren kennen als een zachte lieve man en een bijzonder betrokken docent waar ik heel veel van geleerd heb. In zijn studio hielden we ons voornamelijk met modelfotografie bezig, omdat David zeer slechte ogen had en dus moeilijk kon zien werd er gewerkt met een grootformaat technische camera op het prachtige 10 x 12 inch Polaroidmateriaal. Na afloop van het fotograferen werden die enorme Polaroids op tafel neergelegd en daar onder het genot van een paar beugels Grolsch door David becommentarieerd. Een slechte foto was een “wat een kut foto” en en goede foto was een “verdomme een goede foto”.

Onderstaande foto: 10 x 12 inch Polaroid studiemateriaal geschoten in de studio van David.