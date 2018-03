In beeld, de J.M.A. Biesheuvelprijs 2018

Op 21 februari werd in het Amsterdamse Lloyd Hotel de J.M.A. Biesheuvelprijs uitgereikt. De naamgever van de prijs die zelf ook aanwezig was las van achter het katheder een verhaal voor over geestesziekte. De genomineerden waren: Annelies Verbeke, Halleluja (De Geus 2017) Vonne van der Meer met Brood, zout, wijn (Atlas Contact 2017) en Joubert Pignon met Mooie lieve schat (Atlas Contact 2017). Voordat de winnaar bekend werd gemaakt ging Daan Windhorst in gesprek over de genomineerden met L. Wiener, Ad van den Kieboom en Sander Blom. De Vlaamse Annelies Verbeke won met haar bundel Halleluja de vierde editie van deze prijs.