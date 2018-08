Bouwfotografie in opdracht van de Universiteit Utrecht

Bouwfotografie. Van begin 2016 t/m voorjaar 2018 werkte ik aan een foto opdracht voor de faculteit Geowetenschappen. De opdracht was de vorderingen en bouwwerkzaamheden van hun nieuw te bouwen kantoorpand op de Uithof te fotograferen. Het kantoorgebouw heeft nu het klaar is een omvang van ca. 18.000 m² en bestaat uit 9 lagen plus een daklaag. Het ontwerp voor het nieuwe gebouw van Geowetenschappen is gemaakt door het architectenbureau Inbo en de bouw werd uitgevoerd door het aannemersbedrijf Wijnen Bouw. Hieronder vind je een selectie foto’s van de werkzaamheden en van het gebouw.

Realisatie van het nieuwe kantoorgebouw voor de faculteit Geowetenschappen van Universiteit Utrecht op de Uithof. Utrecht 21 juni 2016. Foto: Jan Boeve