Toonzetters met violist Liza Ferschtman

‘Luisteren is een existentiële vorm van communicatie die de fysieke bekwaamheid om te horen overstijgt.’ aldus de filosoof Tomas Serrien in zijn boek Klank.

Tijdens deze editie van Toonzetters in De Balie werd met virtuoos en wereldberoemd violist Liza Ferschtman onderzocht wat het betekent om te luisteren, echt te luisteren. Al sinds de oude Grieken wordt alles wat zichtbaar is een veel grotere waarde toegedicht dan wat hoorbaar is. In de huidige tijd van visuele overprikkeling lijken we het luisteren zelfs te verleren. Wat betekent het voor de muziek, en specifiek de musicus, als we steeds slechter in staat zijn echt te luisteren?

Liza Ferschtman ging deze avond met filosoof Tomas Serrien, topcellist Quirine Viersen en het publiek een muzikale dialoog aan over concentratie, overgave, verheffing en passie om tot de essentie van het luisteren te komen.

Liza Ferschtman (1979) geldt wereldwijd als een van de belangrijkste violisten van haar generatie. Ze speelt in alle grote concertzalen, met orkesten en dirigenten van wereldfaam. Ze bracht verschillende cd’s uit, won de Nederlandse Muziekprijs en is artistiek directeur van het Delft Chamber Music Fetsival.

Tekst: De Balie