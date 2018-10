Carles Puigdemont in de Amsterdamse Stadsschouwburg

Sign of the Times: Mad as Hell

Carles Puigdemont over woede in Europa.

Op uitnodiging van De Balie gaat Carles Puigdemont in gesprek met Yoeri Albrecht in het Internationaal Theater Amsterdam (Amsterdamse Stadsschouwburg).

Carles Puigdemont reageert op voordrachten uit onder andere Egmont van Goethe, over de Hollandse opstandelingen tegen Spanje, en het beroemde Saluut aan Cataloniƫ van George Orwell, door ITA-acteurs Gijs Scholten van Aschat, Maria Kraakman en Chris Nietvelt.

